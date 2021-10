Basketballers Heroes verliezen in Rusland van BC Parma

Zwoegend Heroes verliest in Rusland (Foto: FIBA) vergroot

Voor het eerst dit seizoen hebben de basketballers van Heroes Den Bosch een wedstrijd verloren. In de Europa Cup werd het in het Russisch Perm 67-52 voor de thuisploeg. Aanvoerder Boy van Vliet baalde van de nederlaag. “Maar we leren hier wel van.”

Het was een wedstrijd met twee gezichten. Aanvallend had Heroes het heel moeilijk tegen de hoog aangeslagen Russen van BC Parma. Andersom was Den Bosch verdedigend zo sterk dat het vier minuten voor tijd nog spannend was met de tussenstand van 51-49. Aanvoerder Boy van Vliet dacht in die fase dat de wedstrijd in Rusland nog op een bijzondere manier kon gaan eindigen. “We wisten dat als we goed zouden spelen we altijd een kans hadden, maar zij losten het aanvallend goed op in de laatste minuten.”

"We hebben deze wedstrijd met krachten gesmeten."

Coach Erik Braal besefte in de cruciale fase al snel dat zijn ploeg kansen liet liggen. “We hebben deze wedstrijd met krachten gesmeten om bij te blijven. Daardoor misten we in deze fase wat makkelijke baskets. We liepen ook op ons tandvlees.” Voor Braal was de eerste nederlaag van dit seizoen een leerzame ervaring. “Als team hebben we best oké verdedigd. In de aanval creëerden we als team te weinig oplossingen - te weinig om zo’n ploeg bij te kunnen houden.” Tot aan de wedstrijd van woensdag in Rusland had Heroes alle vijftien wedstrijden van dit seizoen gewonnen. Ondanks de nederlaag blijft Den Bosch koploper in de groep, maar het team moet de leiding nu wel delen met de Russen en met Benfica. Alle drie hebben ze twee keer gewonnen en één keer verloren. Volgende week woensdag ontvangt Heroes in de Maaspoort Benfica, een cruciaal duel met het oog op de volgende ronde.

