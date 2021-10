Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Lieve en Veronique toeren met oude Belgische bijbelschoolbus door Europa

Eindelijk is het zover voor Lieve Horst (23) uit Bergen op Zoom en haar vriendin Veronique Hagenaars (23). Het stel bouwde de afgelopen maanden een oude Belgische schoolbus om tot hun paleisje om er het komend jaar mee door Europa te trekken. "Een heel spannend avontuur."

Sven de Laet Geschreven door

Zo'n anderhalf jaar geleden kwamen Lieve en Veronique bij elkaar. "Toen hadden we al snel het plan om een lange reis te gaan maken", vertelt Lieve. Maar huis en haard achterlaten, dat doe je niet zomaar. In hun omgeving waren de reacties echter meteen heel positief. 'O, dit is echt iets voor jullie', hoorden ze "Het grappige is dat we van veel oudere mensen horen dat ze ook graag zo'n avontuur hadden willen beleven", zegt Lieve. Nadat ze de knoop hadden doorgehakt, waren er nog wat praktische obstakels. Veronique: "We hadden nog een bus nodig. Maar al vrij snel kwam er een oud busje uit Antwerpen te koop. Gewoon hier in Bergen op Zoom. Alsof het zo moest zijn."

"Opa deed het meeste kluswerk."

De twee kochten het busje vorig jaar november. Maar daarmee was het stel nog niet klaar voor vertrek. In België werd de bus ooit gebruikt voor een bijbelschool. Er zaten dus nog allemaal bankjes in die ze eruit moesten slopen. Inmiddels is de Yellow Van, zoals het busje is gedoopt, onherkenbaar. "Dankzij mijn opa", lacht Veronique. "Wij hebben geholpen, maar hij heeft echt het meeste kluswerk gedaan. Door hem hebben we nu alles wat nodig is: een douche, een keukentje, een zitje en een lekker bed."

"We vertrekken eerst richting Portugal. Daarna zien we wel."

Oorspronkelijk zou het stel afgelopen zomer al vertrokken zijn. Dat bleek iets te ambitieus, maar maandag gaan ze eindelijk écht op pad. "We vertrekken eerst via de Franse kust richting Portugal. Daarna zien we wel. We maken bewust niet te veel plannen en zien wel hoe het loopt. Dat is nou juist het toffe", vertellen ze.

De oude bankjes werden als eerste uit de bus gesloopt. vergroot

Wat Lieve en Veronique ook gaan doen, ze kunnen in ieder geval teren op een leuk zakcentje. Samen deden zij eerder dit jaar namelijk mee aan SBS6-programma The Cube. Voor de zender werd het geen succes, maar het duo hield vijftigduizend euro over aan het spel. Geld dat ze in principe niet voor de reis willen gebruiken, want het is juist voor daarna. Als ze op zoek gaan naar een huis, bijvoorbeeld. De komende dagen begint de Yellow Van aan een kleine afscheidstournee langs vrienden en familie. "Sommigen hebben de bus nog nooit in het echt gezien", vertelt Lieve. "Dus nu kunnen ze hem nog even bewonderen." Wie Lieve en Veronique wil volgen tijdens hun avontuur, kan terecht op hun Instagram-pagina.

Wachten op privacy instellingen...

De zwevende picknicktafel achter de bus is volgens Veronique dé eyecatcher. vergroot

De komende dagen kunnen familie en vrienden de verbouwde bus nog bewonderen. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.