De Nachtwacht logeert in het Catharina Ziekenhuis als hart onder de riem

Foto: Catharina Ziekenhuis vergroot

De Nachtwacht logeert komende twee weken in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Niet de echte, helaas, maar een replica. Het schilderij maakt komende tijd een tour langs verschillende zorginstellingen om personeel en patiënten een hart onder de riem te steken in deze coronaperiode.

Ista van Galen Geschreven door

De levensgrote, ingelijste foto van het beroemde schilderij houdt de komende tijd de wacht in de centrale hal van het ziekenhuis. Het moet zorgen voor "een moment van rust tijdens deze intense periode waarin het coronavirus een zware stempel drukt op alle mensen in het ziekenhuis." Dat zegt Odet Vermeijlen, voorzitter van de corona-werkgroep van het ziekenhuis. 'Meest gedetailleerde afbeelding ooit'

De replica is gemaakt door het Rijksmuseum. Het is de "grootste en meest gedetailleerde afbeelding ooit". Het namaak-kunstwerk is zelfs iets groter dan de echte versie van Rembrandt van Rijn. Het is namelijk vier meter hoog en vijf meter breed. De echte Nachtwacht is 3,63 meter hoog en 4,37 meter breed.

Foto: Catharina Ziekenhuis vergroot

De directeur van het Rijksmuseum, Taco Dibbits, heeft ook een videoboodschap opgenomen voor alle zorgmedewerkers. Daarin vergelijkt hij de actie in het schilderij met het werk van het zorgpersoneel tijdens de coronacrisis: "Het bijzondere aan het portret van Rembrandt is dat hij mensen in actie laat komen, dáár zit de kracht van Rembrandt. Dat hij altijd weer iets nieuws doet en dat hij actie laat zien. En die actie is ook zo ongelofelijk van toepassing op wat u als zorgpersoneel in de ziekenhuizen heeft gedaan. U bent in actie gekomen. Daarom willen we u een hart onder de riem steken." Dat doet het museum samen met Philips en de Elisabeth Art Foundation.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.