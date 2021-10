Roosendaler verstopt 26 verpakkingen cocaïne in zijn onderbroek

Archieffoto. vergroot

Een man uit Roosendaal die 26 verpakkingen cocaïne in zijn onderbroek verstopte, is door de politie aangehouden in Huijbergen. Hij wordt verdacht van het handelen in drugs.

Ista van Galen Geschreven door

De politie was woensdagavond rond half zeven aan het surveilleren in Huijbergen, toen ze op het parkeerterrein aan de Dorpsstraat iets verdachts zagen. Bestuurders van twee geparkeerde auto's gaven namelijk iets aan elkaar. De agenten besloten ze te controleren. De bestuurder van een van de auto's, een 24-jarige man uit Roosendaal, was al bekend bij de politie omdat hij al eens de Opiumwet had overtreden. De Opiumwet verbiedt het produceren, bezitten en verkopen van harddrugs. De politie vond uiteindelijk geen drugs in de auto van deze man. Drugs in onderbroek

Maar agenten zagen dat de Roosendaler waarschijnlijk iets in zijn onderbroek had verstopt. Hij werd aangehouden op verdenking van drugsbezit en meegenomen. Toen agenten daar zijn kleren wilde onderzoeken, haalde de man zelf 26 verpakkingen met wit poeder uit zijn onderbroek. Na onderzoek bleek het cocaïne te zijn. De Roosendaler zit nog vast en wordt donderdag gehoord. De drugs zijn vernietigd.

