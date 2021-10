Operaties komende week uitgesteld: ‘Strengere coronamaatregelen nodig’

Door een snelle toename van coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen zien zij zich weer gedwongen ‘normale zorg’ af te schalen. Tussen de 5 en 10 procent van de patiënten wordt afgezegd. Alle maatregelen, zoals het invoeren van ‘de anderhalve meter’, zijn geoorloofd. Dat zegt de Bart Berden, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg van de samenwerkende ziekenhuizen in Brabant.

Het is haast een langspeelplaat die sinds ruim anderhalf jaar keer na keer afgespeeld wordt. Neemt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames door het coronavirus toe, moeten ‘reguliere’ behandelingen worden afgeschaald. “Heel pijnlijk”, zegt Berden, maar ook nu gaat dat in Brabant weer gebeuren. Tussen de 5 en 10 procent van de niet-coronapatiënten kan vanaf volgende week een afzegging verwachten. “Het is een beroerde situatie”, vat Berden het kernachtig samen.

Bijna verdubbeling

Reden is de vlugge toename van ziekenhuis- en ic-opnames in de Brabantse ziekenhuizen. Namen vorige week woensdag nog 80 coronapatiënten beslag op een ziekenhuisbed, waren dat er gisteren 136. Op de intensive care is bijna sprake van een verdubbeling: in een week tijd is dat opgelopen van 18 coronapatiënten naar 32.

Het is een stijging die de Brabantse ziekenhuizen, ondanks alle aangescherpte protocollen, niet kunnen behappen. Dat komt volgens Berden doordat zij drie ballen hoog te houden hebben:

Een stijgend aantal coronapatiënten

De reguliere zorg draait op volle toeren, omdat de samenleving ook op volle toeren draait

Duizenden behandelingen aan inhaalzorg na vorige coronapieken

“Het is heel erg druk”, zegt Berden. “Om een idee te geven: het aantal coronapatiënten dat nu op de intensive care ligt, is meer dan een kwart van de reguliere ic-capaciteit. Voor één van deze coronapatiënten behandelen wij acht normale ic-patiënten, omdat zij vaak veel korter op deze afdelingen liggen. Daarom kunnen we dit nu niet bolwerken.”

Anderhalvemetermaatregel

Om te voorkomen dat meer coronapatiënten worden opgenomen en dus ook ziekenhuisbehandelingen moeten worden afgezegd, zijn volgens de ziekenhuis-topman maatregelen nodig. Ook hij kijkt dus uit naar de vervroegde coronapersconferentie van volgende week dinsdag.

“Van handen wassen tot en met mondkapjes. Alles wat helpt, is weer gewenst om de druk op de zorg te verlagen. De afgeschafte anderhalvemetermaatregel heeft ons in het verleden bijvoorbeeld goed geholpen”, zo oppert Berden. “Wij kunnen ons niet permitteren om te zeggen: we laten alles zoals het nu gaat.”

Geen coronapatiëntenstop

In de tussentijd bereiden Brabantse ziekenhuizen zich dus voor op een verdere toename van coronapatiënten. Zo worden cohortafdelingen klaargemaakt, waar meerdere coronapatiënten bij elkaar op de afdeling terechtkomen.

Want een grens trekken bij een X-aantal op te nemen coronapatiënten, dat is voor de ziekenhuizen geen optie. Berden: “Iemand die zo ernstig ziek is dat diegene moet worden opgenomen, kun je niet weigeren aan de poort. Dat is moreel niet te verantwoorden.”