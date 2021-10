Poolse president bedankt NAC-supporters voor spandoek

De Poolse president Mateusz Morawiecki heeft op zijn Facebookpagina de supporters van voetbalclub NAC bedankt. Hij deed dat naar aanleiding van de spandoeken die afgelopen dinsdag in het Bredase Rat Verleghstadion hingen. Daarop stonden de namen van de Poolse veteranen die Breda in 1944 hebben bevrijd en de afgelopen twee jaar zijn overleden. Ook stond er 'Leve de bevrijders' op het spandoek.

In oktober 1944 waren het de troepen van de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Stanislaw Maczek die de Duitsers Breda uit joegen. De bevolking is Polen daar nog altijd dankbaar voor. Afgelopen zaterdag werd de bevrijding van Breda herdacht met onder meer een speciale parade in de binnenstad.

Op de een of andere manier heeft de actie van de Bredase aanhang ook de Poolse president Morawiecki bereikt. De man, die overigens momenteel niet zo lekker ligt bij de regeringsleiders in Europa, reageerde via Facebook op de actie van de Bredase aanhang: 'Nederlandse fans van NAC Breda herinneren zich dit offer en hingen trots deze spandoeken op. Zo eerden ze de nagedachtenis aan de Poolse soldaten. Beste Nederlandse vrienden, bedankt!'.

"Het is erg mooi om te zien dat er ook vanuit Polen grote waardering is voor ons eerbetoon", zegt Leon Deckers van supportersclub Breda Loco's, die het doek maakte. "En met name van zo'n hooggeplaatst persoon, waardoor ook heel Polen kan zien dat wij in Breda de offers van de soldaten van generaal Maczek niet vergeten zijn. Hiermee vragen we ook aandacht voor de onderbelichte rol van de Polen in de bevrijding van Nederland en Europa en het tragische verhaal dat ze hun eigen land nooit hebben kunnen bevrijden."

Het is niet de eerste keer dat de supporters van NAC de Poolse bevrijders herdenken en bedanken. Twee jaar geleden, toen in Nederland 75 jaar vrijheid werd gevierd, rolde er een enorm spandoek van 40 bij 24 meter van de tribune af met de tekst 'dzieki'. Dat betekent 'dank' in het Pools. De letters werden gevormd door de namen van de Poolse soldaten die in Breda en omgeving zijn gesneuveld.