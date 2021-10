Jongerenopvang moet snel weg omdat gemeente anders 100.000 euro misloopt

De gemeente Breda kan een flink bedrag mislopen als ze Rino Driessen en zijn jongerenopvang Ariba op korte termijn niet weg krijgen van het terrein aan de Woestenbergseweg in Bavel. Donderdag bleek in de rechtbank dat Breda mogelijk 100.000 euro aan subsidies van het Rijk kan krijgen voor 'Anders wonen', een huisvestingsproject voor mensen met verslaving of psychische problemen.

De gemeente Breda en selfmade jongerenwerker Rino Driessen ruziën al een tijdje. Inzet is de vraag wanneer Driessen met zijn dagopvang voor jongeren met een licht verstandelijke handicap plaats moet maken voor gemeentelijke bouwplannen. Rino werd in april al gesommeerd om te vertrekken, maar hij beroept zich op ontruimingsbescherming en spande een rechtszaak aan.

In eerste instantie moest Driessen wijken voor een mogelijk bedrijventerrein in 2030 en te hoge onderhoudskosten aan het woonpand. Afgelopen week kwam daar ook plotseling het project Anders Wonen bij.

Subsidie van potentieel een ton

En dit werpt toch wel een nieuw licht op de zaak. In ieder geval werd duidelijk dat er een flinke zak geld mee gemoeid is en dat de gemeente Breda best haast heeft met een uitzetting van Driessen. De gemeente kan de 100.000 euro mislopen als de locatie niet op tijd vrijkomt. Als de kantonrechter het contract met een jaar verlengt, is het project volgens de gemeente van de baan.

De advocaat van de gemeente wees er verder op dat de doelgroep van Anders Wonen lastig is te huisvesten en dat er naast een financieel ook een maatschappelijk belang is. En dat belang is volgens hem ook groter dan die ene cliënt die nog bij Ariba zit. Daar zou wel een oplossing voor gevonden worden. Dit deed het kamp Driessen even steigeren. Volgens Rino Driessen heeft hij momenteel drie jongeren rondlopen bij Ariba.

Partijen moeten proberen te schikken

Kantonrechter Sierkstra kwam met het voorstel dat beide partijen samen een datum afspreken dat Driessen het terrein zal verlaten, maar dit kreeg geen bijval. De hakken stonden bij beide partijen nog stevig in het zand.

Beide advocaten gingen uiteindelijk toch akkoord met het voorstel om de zaak twee weken aan te houden en samen rond de tafel te gaan. Rino Driessen en advocaat Welten moeten met een voorstel komen met een einddatum voor zijn vertrek. "Doe je best", zo besloot de rechter, "want anders beslis ik voor jullie."