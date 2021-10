Seniorencomplex deels ontruimd na keukenbrand

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Er is brand ontstaan in de keuken van een appartement aan het Magdalenahof in Geldrop.

Er is brand ontstaan in de keuken van een appartement aan het Magdalenahof in Geldrop. Het appartement is onderdeel van een seniorencomplex en uit voorzorg werd een deel van het pand ontruimd.

De bewoonster van het appartement belde zelf rond half vier 's middags het alarmnummer om de brand te melden. Volgens onze correspondent is vrouw daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht omdat ze veel rook heeft ingeademd. Een deel van het complex werd ontruimd en daardoor stonden zo'n zestig bewoners op straat. Toen het vuur geblust was en al het gevaar geweken kon iedereen na een uurtje weer naar binnen. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. Daar doet de brandweer nu onderzoek naar. Alleen het appartement waar de brand ontstond is beschadigd. Verder heeft ook niemand anders rook ingeademd.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. vergroot

