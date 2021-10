Daisy (33) redt leven van oudere man die met scootmobiel in kanaal rijdt

Daisy redde het leven van Harry (privéfoto). vergroot

Daisy Rasmussen (33) uit Zevenbergen prijst zich gelukkig dat zij donderdagochtend op het juiste moment door het centrum van haar dorp reed. Een paar seconden eerder of iets later en dorpsgenoot Harry was er niet meer geweest. Daisy zag hoe de oudere man met zijn scootmobiel in het water reed. Ze aarzelde geen moment, sprong in het water en hield zijn hoofd boven water.

"Hij wilde bij de Zuidhaven draaien, maar reed te ver achteruit. Ik kende hem wel van gezicht. Hij rijdt altijd door het dorp met zijn karretje met Feyenoord-sticker, woont in het verpleeghuis en drinkt soms een borreltje in het café", weet Daisy over de man die ze redde. Haar kinderen zaten donderdag bij haar in de auto. Maar ze had geen tijd om zich over hen te bekommeren. De auto parkeerde ze half op de weg, half in een parkeervak. Jas uit, sjaal af, schoenen uit en snel het water in. "Met een snoekduik. Nu ben ik ontzettend blij dat ik al mijn zwemdiploma's op zak heb. A,B, C, zwemvaardigheid en reddingszwemmen. Dat vonden mijn ouders vroeger belangrijk en hierdoor heb ik nu iemands leven kunnen redden. Die man was compleet in paniek en lag met zijn gezicht naar beneden in het water. Ik heb zijn hoofd boven water gehouden, maar hij was wel zwaar. Gelukkig sprongen uit alle hoeken omstanders te hulp, die me het water in zagen springen." Het water was ijskoud volgens Daisy. "Dan duurt het best lang voordat de hulpdiensten er zijn. Hij koelde al af. Ik heb geprobeerd hem rustig te houden door tegen hem te praten."

"'Mama, je zwemt in vies water', zei mijn zoon."

Ze zwom met het slachtoffer naar de overkant waar een laag platform is. Omstanders hielpen om hem uit het water te halen. "Ik had het toen ook ontzettend koud, met name mijn voeten voelden bevroren. Maar tegelijkertijd heb je veel adrenaline. Mijn jas heb ik aan Harry gegeven en iemand anders gaf mij een warme jas. De kinderen zijn door een omstander opgevangen. 'Mama, je zwemt in vies water', zeiden ze. Ja jongen, daarom vindt mama het ook belangrijk dat jij al je diploma's haalt." Dorpsbewoner Harry is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht door een ambulance. "Ik ben naar huis gegaan, ik woon daar om de hoek en heb een warme douche genomen." Later heeft ze het verpleeghuis gebeld. "Het gaat goed met Harry, al moet hij wel een nacht in het ziekenhuis blijven voor de zekerheid."

"Een seconde later en Harry was een ster geweest."

Het was kantje boord, weet ze. "Als ik daar een paar seconden later had gereden, was Harry een ster geweest. Mijn horloge is kapot gegaan in het water en ik ben mijn bril verloren. Hopelijk wordt die nog gevonden. Maar alles voor het redden van die man."

