Fadil gaat als dj R3HAB de hele wereld over: 'Ja, die jetlags merk ik wel'

Miljoenen volgers op zijn online kanalen en een van de best beluisterde dj's van dit moment. Van Azië tot Scandinavië en van de VS tot het Midden-Oosten: Fadil El Ghoul, beter bekend onder de artiestennaam R3HAB, vliegt met zijn dancemuziek de hele wereld over. "Ik ben sinds mei al niet meer in Brabant geweest", erkent de toch nog altijd trotse Bredanaar.

Dat komt ook voor een deel door de coronapandemie, die ervoor zorgde dat El Ghoul uitweek naar een woning in Dubai. "Vanaf hier is alles makkelijker aan te reizen en de regels waren hier allemaal wat soepeler", verklaart hij. Sinds september staat de inmiddels 35-jarige dj weer te springen op het podium: eerst in Japan, nu is hij in de Verenigde Staten. Daar trad hij zondag in Las Vegas nog voor 100.000 bezoekers op met collega Afrojack.

Waardering voor zijn werk kreeg de danceproducer ook uit een twaalfde plek in de DJ Mag 100, een ranglijst die leidend is om de populairste dj's ter wereld aan te geven. Dat maakte hem opnieuw de nummer één uit Brabant. Een jaar eerder nam hij dat stokje over van stadsgenoot Tiësto (Tijs Verwest). "Daar ben ik heel blij mee", zegt El Ghoul, die aangeeft dat het extra moeilijk was om hoog te scoren op de populariteitslijst omdat shows door corona onmogelijk waren.

"Op een duur kreeg ik zo vaak een jetlag dat ik er niet eens meer last van had."

"Het was ineens niet meer vanzelfsprekend om shows te geven, terwijl ik dat wel gewend was. Ik stond elke dag op het podium en reisde overal heen. Op een duur kreeg ik zo vaak een jetlag dat ik er niet eens meer last van had. Dat was toen het soort 'nieuwe normaal' voor mij", lacht hij. Nu de shows weer redelijk zijn opgestart, is R3HAB (spreek uit: rehab) op Amerikaanse tour: donderdag Miami, vrijdag New York, zaterdag Los Angeles, zondag Chicago. Daarna nog zes shows in november. "Ja, die jetlag merk ik nu wel weer. Maar dat is niet erg, want het geeft echt een kick om eindelijk weer op te treden." De Marokkaans-Nederlandse dj groeide op in de Bredase wijk Haagse Beemden. Een paar straten verderop woonde een goede vriend van de middelbare school: Robbert van de Corput, alias Hardwell. "We hadden dezelfde interesse, dus dat klikte meteen goed." Daarmee maakte El Ghoul het nummer Mrkrstft en vanaf dat moment ging het snel. In 2012 kwam hij voor het eerst in de DJ Mag 100 en nadat hij remixen maakte voor onder meer Madonna, Lady Gaga en David Guetta boekte hij in 2019 zijn grootste individuele succes met het nummer All Around The World.

Fadil El Ghoul (R3HAB) in cijfers: 6.7 miljoen volgers op Facebook, 2.4 miljoen op Instagram

Plek 6 in de Top 40 met All Around The World (2019)

163 miljoen views op YouTube met How We Party (2014)

18.3 miljoen luisteraars per maand op Spotify Toeval of niet, dat All Around The World staat symbool voor het drukke, soms stressvolle leven van de Bredanaar. "Het hoort erbij, maar ik moet me vooral niet druk gaan maken om alles. Ik werk hier graag hard voor, ook al moet ik daar soms dingen voor laten. En de energie die ik erin stop, krijg ik vaak weer terug van het publiek. Het blijft gaaf om dit te doen."

R3HAB in 2018 op Breda Live (foto: ANP). vergroot

