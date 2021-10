Man valt in slaap achter het stuur, vader komt om het leven: geen straf

Foto: Tom van der Put/SQ Vision. vergroot

De man die op nieuwjaarsdag vorig jaar in slaap viel achter het stuur terwijl hij zijn familie naar Eindhoven Airport bracht, krijgt van de rechtbank in Breda een voorwaardelijke straf. De auto raakte op de A16 bij Breda van de weg en eindigde in een sloot, door de klap kwam de 59-jarige vader van de bestuurder om het leven.

De man uit Rotterdam was op 1 januari 2020 met zijn familie op weg naar Eindhoven Airport, omdat zijn vader, opa en oma naar Marokko zouden gaan. Ondanks dat de man vermoeid en slaperig was, is hij blijven doorrijden, met het fatale ongeluk tot gevolg. De rechtbank gaat er vanuit dat hij al 24 uur wakker was. “De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij ondanks zijn vermoeidheid is blijven doorrijden, terwijl zijn opa hem daarover al had gewaarschuwd”, vindt de rechtbank. De bestuurder krijgt van de rechtbank een voorwaardelijke straf ‘als stok achter de deur’, omdat de man na het dodelijke ongeluk op nieuwjaarsdag 2020 nog een aantal keer verkeersregels overtrad. De rechtbank wil de man laten doordringen dat hij niet vermoeid achter het stuur had moeten kruipen en hoopt dat het niet nog eens gebeurt. Als de bestuurder in de komende drie jaar toch de fout in gaat, moet hij zijn rijbewijs voor één jaar inleveren. LEES OOK: Gezin krijgt ongeluk op weg naar vliegveld, vader (59) overlijdt

