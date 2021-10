Schrobbelèr: hoe kruik met urine uitgroeide tot wereldberoemd drankje

Archieffoto. Volgende Vorige vergroot 1/2 Archieffoto.

Bijna iedereen kent de kruidenlikeur uit de lichtbruine kruik wel, Schrobbelèr. Tijdens carnaval is Schrobbelèr iets wat je niet kan missen. Het Tilburgse drankje is niet met een commercieel doel ontstaan. Het heeft een bijzonder verhaal.

Jan Wesseling maakt in de jaren '70 voor het eerst Schrobbelèr. Het gebeurde allemaal heel onschuldig in zijn huisbarretje ‘Bij den Schrobbelaar'. “Eigenlijk ontstond het uit spontaniteit en niet met de gedachte, we gaan een merk uit de grond stampen", vertelt Jan Eijsermans, commercieel directeur van Schrobbeler en kleinzoon van Jan Wesseling. Het klinkt gek voor iemand die zelf een kruidenlikeur gemaakt heeft, maar Wesseling kon helemaal niet tegen drank. “Mijn opa kreeg maagklachten als hij alcohol dronk.” Toch is het niet zo vreemd dat hij Schrobbelaar maakte. Jan Wesseling wilde namelijk ook iets kunnen drinken. Daarom ging hij op zoek naar een drankje dat hij wel kon verdragen.

De verschillende kruiden die in de likeur zitten, zorgden daarvoor. De kruiden hebben zelfs een medische werking. “Het feit is wel dat er een aantal kruiden in zit dat in het homeopathische gebruik een verzachtende werking heeft op de maag. We mogen alleen nooit zeggen dat het een echte medische werking heeft.”

"Wat je misschien niet verwacht, is dat er ook knoflook in zit."

In de likeur zitten maar liefst 43 verschillende kruiden, maar welke dat precies zijn, blijft een familiegeheim. Jan Eijsermans geeft er toch een paar prijs: “Heel herkenbaar zijn steranijs en kruidnagel. Wat je misschien niet verwacht, is dat er ook knoflook in zit. Deze proef je ook niet, maar is toegevoegd om de andere smaken sterker te maken.” De naam Schrobbelèr heeft ook een Tilburgse geschiedenis. “De naam komt van ‘de schrobbelaar’, iemand die werkte in de Tilburgse wolindustrie. De taak van een schrobbelaar was het schoonmaken van geverfde wol. Dat Schrobbelèr in een kruik zit en niet in een gewone fles komt niet zomaar uit de lucht vallen. De schrobbelaar droeg namelijk altijd een kruik bij zich. In deze kruik plasten zij om de urine later te gebruiken voor het schoonmaken van de wol.

"Daarmee suggereren we niet dat er urine in zit, hoor."

“Die kruik past zo goed bij de naam en Tilburg dat we vonden dat het wel in een kruik moest zitten", vult Jan Eijsermans aan, “Daarmee suggereren we niet dat er urine in zit hoor.” Voor veel mensen zijn Schrobbelèr en carnaval onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat is niet toevallig. Jan Wassing was zelf namelijk een groot carnavalsliefhebber en schonk het altijd rond de feestperiode in zijn thuisbar. “Mijn opa zat zelf in het bestuur van de carnavalsstichting en wilde carnaval dan graag groter maken. Om geld op te halen voor de stichting besloot hij Schrobbelèr met carnaval te verkopen. Iedere zondag met carnaval stond hij dan met een kraampje op de Korte Heuvel in Tilburg. Hierdoor was voor veel mensen zondag met carnaval de dag om een Schrobbelèrtje te drinken.”

“Tegenwoordig is het in heel veel landen verkrijgbaar. Veel enthousiaste Brabanders hebben het meegenomen naar het buitenland." "Zo heeft een café-eigenaar uit Goirle ervoor gezorgd dat ons drankje nu op Aruba verkrijgbaar is. Daarnaast zijn we te vinden aan de Spaanse kust, Amerika en Australië." Guus Meeuwis is zelf natuurlijk ook bekend met de drank uit zijn stad en hij is fan. Dat blijkt wel uit zijn nummer Drink Schrobbelèr, waar hij over het de kruidenlikeur zingt.

