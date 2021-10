B-keus RKC vernedert Willem II en gaat verder in de beker

RKC heeft in de bekerwedstrijd tegen Willem II hard uitgehaald. De Tilburgers gaven niet thuis en gingen met maar liefst 3-0 onderuit in Waalwijk. Hierdoor zit RKC aanstaande zaterdag in de koker voor de derde ronde van de KNVB Beker.

Wie de opstellingen voor aanvang van de wedstrijd zag, zou niet twijfelen over wat hij op het toto-formulier in moest vullen. Terwijl Willem II niks had gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, koos RKC-trainer Joseph Oosting voor tien andere namen.

Onthutsend zwak Willem II

Terwijl iedereen al rekening hield met een overwinning van Willem II, was het RKC dat het betere van het spel had. Dat kwam niet omdat de Waalwijkers zo hoogstaand voetbalden maar vooral omdat de eerste keus van de uitploeg niet thuis gaf.

RKC kreeg alle tijd om op te bouwen terwijl bij de Tilburgers niks lukte. Dat de thuisploeg na ruim twintig minuten op voorsprong kwam was op basis van het spelbeeld geen verrassing te noemen. Na een mooie steekpass van Lars Nieuwpoort kon Lennerd Daneels voorgeven op de vrijstaande Ilias Bel Hassani. De middenvelder schoot in de lange hoek langs de Timon Wellenreuther. 1-0.

Het was voor Willem II bepaald geen wake-up-call want de ploeg van Fred Grim bleef belabberd spelen en kon de bal nog niet drie keer in de ploeg houden. De reservedoelman beleefde een makkelijke eerste helft. Geen enkele redding was nodig.

Stokkers

In de rust volgde een dubbele wissel aan de kant van de Tilburgers. Maar de waarschijnlijke donderspeech had weinig indruk gemaakt bij de spelers. Willem II kwam slecht uit de kleedkamer terwijl RKC rustig verder ging waar het was gebleven.

De reserves van de Waalwijkers pakten hun kans met beide handen aan en dat was terug te zien op het veld. Zo kreeg ook Finn Stokkers weer eens een kans in de punt van de aanval. De clubtopscorer van vorig seizoen moet genoegen nemen met spaarzame speelminuten maar gaf donderdagavond zijn visitekaartje. Na een steekpass van Bel Hassani toonde de spits zich koelbloedig. Hij omspeelde de doelman en verdubbelde de voorsprong. 2-0.

Afstraffing

Daarmee was het nog niet gedaan voor Willem II. De ploeg probeerde het na de 2-0 maar kende vandaag een complete off-day. Daar profiteerde RKC optimaal van dat de stand nog erger maakte een kwartier voor tijd.

Het was de ingevallen Saïd Bakari die een voorzet van Yassin Oukili binnenschoot. 3-0. De afgang van Willem II was compleet. De uit-supporters waren de enige die een voldoende scoorde door ook na de 3-0 achter de ploeg te blijven staan.

Voor RKC was het feest compleet. De thuisploeg speelde in speciale thuistenues die elke seizoenkaarthouder exclusief had ontvangen. Deze shirts zullen gewassen moeten worden want eind december mag RKC zich op gaan maken voor de derde ronde van de KNVB Beker. Zij gaan door, voor Willem II is het weer een jaar wachten.