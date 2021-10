Vrouw springt kanaal in om hond te redden en moet daarna zelf worden gered

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Een springt springt in het kanaal om haar hond te redden.

Een vrouw is donderdagavond in het Wilhelminakanaal gesprongen om haar hond te redden. Dat gebeurde bij de Rijt in Oirschot. De vrouw kon niet meer aan de kant komen en moest door de brandweer uit het water gehaald worden.

Het alarmnummer werd rond acht uur 's avonds gebeld door voorbijgangers. Zij zagen het allemaal gebeuren. De vrouw kreeg samen met haar man wel de hond op het droge. Voor haarzelf was de afstand te groot om de kade op te klimmen. De brandweer zette daarom een ladder in het water. Zo kon ze vervolgens alsnog op eigen krachten uit het kanaal klimmen. De vrouw is even nagekeken in de ambulance, maar mankeerde verder niets.

