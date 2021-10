Chiptekort kost verlichtingsbedrijf Signify 100 miljoen euro aan omzet

Een financiële klap voor het Eindhovense verlichtingsbedrijf Signify. Het wereldwijde chiptekort heeft de voormalige lampenafdeling van Philips in het derde kwartaal zo'n 100 miljoen euro aan omzet gekost. Die chips zijn nodig voor slimme lampen zoals de Philips Hue, die mensen van kleur kunnen laten veranderen.

Het chiptekort is niet de enige oorzaak van de gemiste omzet. Signify had ook veel problemen met het vervoer van producten. Dat is veel moeilijker en duurder geworden, door een gebrek aan containers in de scheepvaart en opstoppingen in de havens.

Hoewel die problemen niet zomaar verholpen lijken te zijn, verwacht Signify toch dat de verkoop over heel 2021 met zeker drie procent zal groeien. "We hebben al plannen om alle achterstallige bestellingen snel te leveren om zo de hinder voor onze klanten te beperken", zegt topman Eric Rondolat.

Wel meer winst

Toch was er niet alleen maar slecht nieuws. Want hoewel de omzet flink daalde ten opzichte van vorig jaar, steeg de winst wel met zo'n vijf procent. Een belangrijke reden daarvan is dat Signify minder belastingen hoefde te betalen.