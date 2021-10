Strengere coronamaatregelen in België, en dit merk jij er van

Wie de Belgische grens overgaat, moet rekening houden met maatregelen zoals een mondkapje (foto: Raoul Cartens). vergroot

België scherpt de coronamaatregelen aan. Zo is het dragen van een mondkapje vanaf vrijdag op verschillende plekken, waaronder in horecagelegenheden, opnieuw verplicht. Ook wordt de Belgische versie van de CoronaCheck App (het Covid Safe Ticket) in gebruik genomen. De maatregelen gelden voor tenminste drie maanden.

Net als in Nederland stijgt ook in België het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames snel. Na een vervroegd overleg van het Overlegcomité is nu besloten in twee fases extra maatregelen in te voeren. Vanaf vrijdag 29 oktober: Het dragen van een mondkapje wordt opnieuw verplicht in alle binnenruimtes. Denk aan zorginstellingen, winkels, het openbaar vervoer en gebouwen van overheden. Maar ook in gebouwen als theaters, concertzalen, bioscopen, musea en fitnesscentra moet je het kapje voortaan weer bij je hebben.

De anderhalve meter afstand geldt weer. Vanaf maandag 1 november: In Brussel en Wallonië werd hij al even gebruikt, maar nu wordt het Covid Safe Ticket ook in Vlaanderen verplicht in alle horecagelegenheden en fitnesscentra. Dat betekent dat Nederlanders die bijvoorbeeld een hapje over de grens willen eten, vanaf nu de internationale QR-code in de CoronaCheck App moeten laten zien.

Evenementen die binnen plaatsvinden, hoeven pas om het Covid Safe ticket te vragen bij een bezoekersaantal van boven de tweehonderd. Voor evenementen die buiten worden georganiseerd, ligt die grens zelfs bij vierhonderd bezoekers. Bij evenementen waar je de QR-code moet laten zien, vervallen overigens de verplichte afstand en het mondkapje. Na drie maanden wordt gekeken of de maatregelen nog nodig zijn.

