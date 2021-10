Matrozen uitgebuit: uitzendorganisatie moet miljoenen terugbetalen

Een boot van de politie te water. (Archieffoto: ANPVidiphoto) vergroot

Twee directeuren van een uitzendorganisatie in Werkendam en een manager, die vorig jaar in hoger beroep zijn veroordeeld voor uitbuiting van Filipijnse matrozen, moeten het geld dat ze hiermee hebben verdiend terugbetalen. Het gaat om een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro. Het gerechtshof in Den Haag heeft dat vrijdag beslist.

De twee directieleden kregen in juli 2020 elk zestien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk, voor onder meer deelname aan een criminele organisatie. De manager kreeg een taakstraf van 62 uur. Geld ingehouden voor eten en werkkleding

Ze lieten meerdere Filipijnse matrozen in de Nederlandse binnenvaart tot twintig uur per dag werken, waarbij de overuren niet werden betaald. Ook werd geld ingehouden voor eten en werkkleding, werden de matrozen onderbetaald en ontvingen ze maar af en toe een loonstrook. Het Haagse gerechtshof heeft vrijdag een zogeheten ontnemingsmaatregel opgelegd aan de drie veroordeelden. Ze moeten respectievelijk 2,4 miljoen, 90.000 en 18.200 euro terugbetalen. LEES OOK: Grote actie tegen mensenhandel in binnenvaart vanuit Willemstad

