Netflix deelt trailer Undercover 3, met 'onze' Ferry Bouman vol in beeld

Over iets minder dan een maand verschijnt het derde seizoen van de serie Undercover. Netflix deelde vrijdag alvast de trailer en wat blijkt: dit seizoen is 'onze' Ferry Bouman (Frank Lammers) weer lekker veel in beeld.

De acteur uit Mierlo, drugsbaron Ferry, was in de gevangenis beland. In het nieuwe seizoen komt hij weer vrij, maar hij ontdekt dat zijn plek aan de top van de xtc-wereld is ingenomen door een nieuwe, sterkere en slimmere bende.

Rechercheur Bob, gespeeld door Tom Waes, kreeg Ferry achter de tralies. Bob weg is bij de politie en nu Ferry weer uit de cel is, komen de twee elkaar tegen in het derde seizoen.

Undercover bleek een groot succes: het eerste seizoen was van alle series het populairst onder de Nederlandse kijkers. Daarom werden er al snel een tweede en een derde seizoen aangekondigd.

Weinig Ferry in tweede seizoen

In het tweede seizoen van de Vlaams-Nederlandse serie kwamen er wel klachten, omdat die reeks 'te weinig Ferry' zou bevatten. Daar heeft Netflix goed naar geluisterd, want één ding is zeker: Lammers is komend seizoen weer volop in beeld.

De eerste aflevering van het derde seizoen gaat op zondag 21 november in première op Netflix.