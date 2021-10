Wapens en 22 kilo illegaal vuurwerk gevonden bij 19-jarige man

Er werd een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden (foto: politie). vergroot

De politie heeft een 19-jarige man opgepakt omdat hij vermoedelijk handelde in illegaal vuurwerk. Ook had hij meerdere wapens en 22 kilo vuurwerk thuis liggen in Roosendaal. De man zit vast terwijl de politie verder onderzoek doet.

Madhavi Raaijmakers

De politie kwam de verdachte op het spoor door een toevallige controle op de A58. Agenten vonden toen een paar xtc-pillen en een mes in de auto. Al snel werd duidelijk dat de man mogelijk handelde in illegaal vuurwerk. Met toestemming van de officier van justitie nam de politie een kijkje in zijn huis aan de Kalsdonk. Daar vonden agenten 22 kilo vuurwerk, een boksbeugel, stroomstootwapen en meerdere messen. Alles in in beslag genomen. De man zit vast.

