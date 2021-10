Man verwondt vrouw en zoon met mes, 2 andere kinderen springen uit raam

Een 58-jarige man uit Bergen op Zoom is vrijdag aangehouden nadat hij zijn vrouw en zoon donderdagavond had verwond met een mes.

De politie ontving donderdag rond middernacht een melding van deze geweldssituatie in een huis in de wijk Warande-Oost. De vader van een gezin had zijn vrouw met een mes gestoken. Zijn zoon raakte gewond toen hij tussenbeide wilde komen.

Vlucht

De man vluchtte vervolgens het huis uit.

Twee andere kinderen liepen lichte verwondingen op toen zij zichzelf in veiligheid brachten door uit een raam te springen. De gewonden hebben medische hulp gekregen.

De verdachte heeft zichzelf uiteindelijk bij de politie gemeld en is daar vrijdag aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek.