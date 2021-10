Wonen in je eigen fort, maar dat kost je wel 1,5 miljoen euro

Fort Hedikhuizen (Foto: Redres de Bouwkunstmakelaar/Funda) Foto: Redres de Bouwkunstmakelaar/Funda Foto: Redres de Bouwkunstmakelaar/Funda Foto: Redres de Bouwkunstmakelaar/Funda Foto: Redres de Bouwkunstmakelaar/Funda Foto: Redres de Bouwkunstmakelaar/Funda Foto: Redres de Bouwkunstmakelaar/Funda Volgende Vorige vergroot 1/7 Fort Hedikhuizen (Foto: Redres de Bouwkunstmakelaar/Funda)

Als klein kind bouwde je er eentje in het bos of je slaapkamer, een fort. Nu is de kans om een echt fort te kopen. Het fort Hedikhuizen staat namelijk te koop. Daarvoor moet je alleen wel diep uit in de buidel tasten. Het 19e-eeuwse fort kost namelijk 1,5 miljoen euro.

Voor die 1,5 miljoen krijg je alleen wel iets wat voor velen een kinderdroom is. Het 19e eeuwse fort wordt beschermd door een dijk met gracht eromheen. Het fort heeft een woonoppervlakte van 946 vierkante meter. Daar komt dan nog een perceel van 37.300 vierkante meter bij.

Het fort werd al in 1863 gebouwd. Het doel van dit fort was om de sluis die erbij lag te verdedigen. Deze sluis hoorde bij de Brabantse waterlinie en moest ervoor zorgen dat het bovenland van Heusden onderwater kwam te staan in oorlogstijd. In oktober 1952 werd fort Hedikhuizen en de bijbehorende sluis als vestingwerk opgeheven en kon het met pensioen. Sinds 1993 is de sluis een officieel rijksmonument.

Voor de welbekende coronacrisis werden er nog veel feesten en bruiloften gehouden in fort Hedikhuizen. Melissa Bovens trouwde er in 2015 met haar man. Ze kozen heel bewust voor deze locatie. "We waren op zoek naar iets anders dan een standaard trouwlocatie."

"Mensen praten nog steeds over onze bruiloft."

Het echtpaar in spe zag het meteen helemaal zitten. "De gemetselde gewelven zijn echt prachtig. Die zorgen meteen voor sfeer. Het is er gewoon heel gezellig. Bovendien konden we daar ook de hele dag blijven. Dat was voor ons ook wel echt een voordeel." Ook vrienden en familie waren heel enthousiast over de locatie vertelt Melissa. "Mensen praten nog steeds over onze bruiloft, ook over de locatie. We hebben het adres al aan meerdere mensen gegeven die erom vroegen."

"Je hebt gigantisch veel onderhoud."

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan de verkoop. Zo moet het fort openbaar of semi-openbaar blijven en ziet de gemeente graag dat het onderdeel blijft van de Zuidwaterlinie. De makelaar benadrukt dat de nieuwe eigenaar gevoel moet hebben voor de historie van het pand. “Als je op een creatieve manier de vertaalslag wil maken naar het heden, kan dat ook. Zolang de sfeer van weleer niet verdwijnt.” “Er is interesse van vier partijen”, meldt makelaar Nico van Vliet “Met een pand als dit gaat dat natuurlijk niet in groten getale, want je hebt gigantisch veel onderhoud en dat is niet voor iedereen weggelegd.” Nog niet uitgelezen en ben je opzoek naar meer bijzondere huizen? Bekijk dan snel de artikelen die hieronder in de afbeelding staan.

