Leny en Ruud redden begraafplaats: 'Het was hier een griezelstad'

Als je een locatie zocht voor een griezelfilm, moest je op begraafplaats Gershwin in Tilburg zijn. Dat wist iedereen die er wel eens kwam. Als ze eraan terugdenkt, krijgt Leny van Baast er nog de kriebels van: “Het was hier een horror-kerkhof. Echt, verschrikkelijk. Allemaal kapotte graven, overal stenen.” Maar door een wonder is de begraafplaats gered.

In 2019 leek de kans dat de begraafplaats in Tilburg-Noord open zou blijven te verwaarlozen. De kosten voor het onderhoud waren zo hoog dat het niet was op te brengen. En dus stond het onkruid tot je middel en kregen nabestaanden te horen dat de begraafplaats zou worden gesloten.

“Ik kom hier al 51 jaar lang iedere week.”

Het deed Leny van Baast pijn. Haar ouders overleden allebei op jonge leeftijd. “Ik kom hier al 51 jaar lang iedere week. Dit is voor mij een plek waar ik altijd troost heb kunnen vinden.” Toen ze vreesde dat het graf van haar ouders weg zou moeten, stond ze met tranen in haar ogen. Haar emotionele verhaal maakte indruk: “Doordat jullie hier zijn komen filmen, is dat niet gebeurd.” Het tij keerde. Er kwam een nieuwe beheerder en nu ziet het kerkhof er heel anders uit. Alle graven liggen er nu verzorgd bij, niet alleen het graf van Leny’s ouders. Van de 120 graven waarvan de rechten waren verlopen en waar de familie niet meer naar omkeek, werden de vervallen monumenten geruimd. Er werd opnieuw gras gezaaid.

“Van een rustplek mag je geen kolerebende maken.”

Ruud Jansen beheert sinds anderhalf jaar begraafplaats Gershwin. Hij begon met gemengde gevoelens aan zijn taak: “Hoe kun je nu beheerder worden van een plek die voor mensen voelt als een griezelstad? Ik vind dit een plek om met respect mee om te gaan, het mag hier geen rotzooi zijn. Het is een rustplek voor mensen die een zwaar leven achter de rug hebben. Daar kun je geen kolerebende van maken.” Waren er ooit 120 begravingen per jaar, twee jaar geleden was dat aantal op de Gershwin-begraafplaats gedaald tot vier. Maar dat aantal zit in de lift: “Ik denk dat de mooie uitstraling ervoor zorgt dat er hier weer meer mensen zijn begraven”, zegt beheerder Jansen. “En er zijn ook weer veel meer bezoekers. Ik kom hier altijd mensen tegen.” De beheerder heeft ambitie: “Je kunt er een natuurbegraafplaats van maken. Het is eigenlijk een ontmoetingsplek aan het worden. In het midden van de begraafplaats zijn bankjes gezet. In de zomer zitten mensen er met elkaar te kletsen.” Maandag is het Allerheiligen, dinsdag Allerzielen. Dagen waarop traditioneel nabestaanden hun overleden dierbaren bezoeken. Dat zal op de Gershwin-begraafplaats niet anders zijn. Toch zal je Leny er dan niet zijn: “Ik kom altijd van tevoren. Ik kan er niet zo goed mee overweg dat mensen heel het jaar niet komen en die dag wel.” LEES OOK: Begraafplaats in Tilburg overwoekerd door onkruid, nabestaanden boos: 'Het is schandalig'

