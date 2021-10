Wachten op privacy instellingen... Foto: Lola Zopfi Volgende Vorige vergroot 1/2 Pompoengekte bij Corrie: "Ik kan er met gemak 100 verkopen vandaag"

Corrie Kronenburg uit Best is vrijdagochtend vroeg uit de veren. Het is de laatste dag voor Halloween en dus is er werk aan de winkel. Zo'n honderd pompoenen worden vandaag van het veld gehaald om te worden verkocht. "Dat gaat vast en zeker lukken", lacht Corrie. "Er is ontzettend veel vraag naar nu."

Lola Zopfi Geschreven door

Samen met een collega haalt Corrie de pompoenen van een wagen af. "Eerst hebben we ze losgesneden en gewassen", vertelt ze terwijl ze een heel groot exemplaar uit de wagen tilt. "En nu zetten we ze mooi neer voor de klanten die zo komen." "Deze is echt flink", met veel moeite tilt ze de pompoen uit de bak. "Ik denk dat deze zo'n dertig kilo weegt." Met een plof wordt de pompoen op de grond gezet, klaar voor de verkoop. Pompoenerie Best

Corrie begon zo'n vijf jaar geleden met haar pompoenerie. " Het begon als een uit de hand gelopen hobby met een paar pitjes in de grond. Maar inmiddels is het uitgegroeid tot pompoenerie Best", vertelt ze trots.

Foto: Lola Zopfi vergroot

Ondertussen komen steeds meer klanten het erf op om een pompoen uit te kiezen. "Voor sommige mensen is het uitkiezen van een pompoen echt een uitje, die kunnen zo uren rondlopen", vertelt Corrie. "Je moet wel goed kijken of de pompoen een mooie kant heeft, zodat je er goed een gezichtje in kunt snijden." Pompoengekte

Dat er momenteel een pompoengekte heerst, kan Corrie wel merken. "Ik zie steeds vaker pompoenen aan de weg verkocht worden. Zeker dit jaar is er veel meer animo voor de pompoenen." De honderd exemplaren die ze nu nog heeft, zijn dan ook de laatste. De honderden pompoenen die op het veld lagen zijn afgelopen week allemaal al verkocht.

