Sinterklaasintocht Roosendaal voor iedereen toegankelijk, maar geen plan B

Hoewel vorige maand nog gemeld werd dat Roosendaal een streep door de sinterklaasintocht zet vanwege de huidige coronamaatregelen, gaat de aankomst van de Goedheiligman met zijn pieten op zaterdag 13 november toch door. Tenminste, als de persconferentie van aanstaande dinsdag positief uitpakt. Er ligt namelijk geen plan B op tafel.

Het Sint Nicolaas Comité Roosendaal gaat er vanuit dat de pakjesboot gewoon mag aanmeren. “We blijven optimistisch”, aldus voorzitter Arjan den Ouden.

Warm onthaal door maximaal 5700 mensen

In overleg met de gemeente zijn er wat aanpassingen gedaan, zodat de intocht toch door kan gaan. De aankomst is niet meer op het Kadeplein, maar in de Zwaaikom. Daar komt een ponton te liggen, waar Sinterklaas een warm onthaal krijgt door maximaal 5700 mensen.

“Het wordt een spektakel op het water en aan de kant”, verwacht voorzitter Arjan den Ouden. “Met optredens en vuurwerk willen we het nu groter dan groots aanpakken.”

Sinterklaasmusical

Doordat de musical Titanic in het weekend van de intocht in theater De Kring staat, kan daar geen groot feest gehouden worden. Gelukkig gaat de sinterklaasmusical wel door, met uitzondering van de spelletjes in de kleine zaal. De kaartverkoop voor de drie voorstellingen gaat erg hard.

In tegenstelling tot vorig jaar is de musical dit jaar niet meer online te zien. De livestream werd toen vroegtijdig beëindigd door Facebook, omdat er Zwarte Pieten in te zien waren.

Dit jaar stapt het comité volledig over op roetveegpieten. Den Ouden wil er niet te veel over uitweiden: “Vorig jaar was de verdeling al fifty-fifty. Deze wijziging heeft niets met de tijd te maken, maar met de ontwikkeling binnen de gemeente.” Ook noemt hij de veiligheid van de vrijwilligers als argument.

Polsbandjes

Om de intocht veilig te laten verlopen, gaat het comité werken met polsbandjes. Die kunnen met de Corona Check-app worden afgehaald op een locatie in de binnenstad. Deze wordt later bekend gemaakt. “Een beperking van zo’n polsbandje moet je ook zien als mogelijkheid om weer ergens heen te kunnen. Het is puur noodzakelijk om het feest door te laten gaan.”

Ook wordt er een testlocatie ingericht, die de gemeente en het comité ook pas later bekend willen maken. Overigens is de intocht ook toegankelijk voor testweigeraars en antivaxxers. Het ‘doorstroomevenement’ heeft een route van drieënhalve kilometer. Sint en zijn Pieten zijn langs beide kanten te bezichtigen, licht Den Ouden toe.

'We hebben geen glazen bol'

Ondanks de aangekondigde persconferentie zijn de voorbereidingen in volle gang. “We hebben altijd gekeken: wat is er mogelijk? We kijken nooit naar wat er niet mogelijk is. Je kunt gaan gissen over allerlei maatregelen, maar we hebben er geen invloed op.” Hij is blij dat ze de mogelijkheid hebben gekregen om het kinderfeest te organiseren, 'maar we hebben geen glazen bol'.

Op 5 december wil het comité een uitzwaaimoment houden. Sinterklaas rijdt dan door de wijken van Roosendaal, voordat hij terug naar Spanje gaat. Het idee lag vorig jaar al op de planken, maar kon toen helaas niet doorgaan. “Hopelijk dit jaar.”

Het comité houdt een slag om de arm. Ze duimen hard dat er geen strengere maatregelen worden aangekondigd en hun activiteiten gewoon door kunnen gaan. Want een plan B is er niet.