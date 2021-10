PSV-trainer Schmidt: ‘Andere spelers zullen nu op moeten staan’

Na de nederlagen tegen Monaco en Ajax was er deze week tijd om te herstellen voor PSV. Zowel fysiek als mentaal. Tegen FC Twente wil PSV zich revancheren van de twee nederlagen en de weg naar boven weer inzetten.

Bij het persmoment in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Twente werd er nog volop teruggekeken naar afgelopen weekend. PSV ging met grote cijfers onderuit tegen Ajax. Nu Roger Schmidt de beelden heeft teruggezien, was hij hard voor zijn elftal.

Of hij morgen weer met twee spitsen gaat spelen, wilde de trainer nog niet zeggen. In Amsterdam speelde zowel Carlos Vinícius als Eran Zahavi. Maar tevreden daarover was hij niet. “Ik ben niet tevreden over ze, omdat ze niet gescoord hebben terwijl ze wel de kansen kregen. Maar ik moet zeggen dat ik over niemand tevreden was, afgelopen zondag.”

“Natuurlijk hoeft het niet erg te zijn om van Ajax te verliezen, dat kan gebeuren. Maar de manier waarop ben ik niet over te spreken. Zelfs het eerste uur vond ik ons ondermaats. Zeker op momenten dat we de bal niet hadden. We waren niet dapper genoeg.”

“Natuurlijk missen we meerdere spelers vanwege een blessure, maar ik praat liever over de spelers die we wel tot onze beschikking hebben. Zij zullen nu op moeten staan en laten zien waarom ze in de basis thuishoren.”

Zonder Gakpo, Madueke, Ryan Thomas en Ritsu Doan neemt PSV het zaterdagmiddag op tegen FC Twente. Schmidt liet weten dat het geen eenvoudige klus gaat worden voor de Eindhovenaren.

“Twente won dit seizoen al van FC Utrecht, Vitesse en AZ. Dat laat zien dat het een meer dan geduchte tegenstander is. Verdedigend vind ik ze heel sterk en voorin hebben ze niet veel kansen nodig. We zullen heel goed moeten zijn, willen we de drie punten pakken.”

Aan de voorbereiding ligt het in ieder geval niet. Voor het eerst in lange tijd kon PSV een week lang trainen zonder dat er een wedstrijd was of spelers afwezig waren vanwege interlands. Die tijd had de trainer ook nodig.

“De spelers waren na zondag heel erg teleurgesteld. Ze hebben de afgelopen dagen gebruikt om mentaal het te verwerken. Gelukkig zijn ze nu weer gefocust op de wedstrijd van morgen.”