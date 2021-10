Drukte op de Brabantse wegen, in totaal 200 kilometer file

Archieffoto vergroot

Het is vrijdagmiddag opnieuw druk op de wegen in en naar Brabant. In Nederland staat in totaal 500 kilometer file, waarvan 200 kilometer in Brabant.

Volgens de ANWB is het onder meer opvallend druk op de A2. Vanuit het zuiden naar Utrecht en in de andere richting naar Den Bosch heeft het verkeer te maken vertragingen van bijna één uur. Ook op de A27 is het volgens de ANWB ‘superdruk’. Daar lopen de vertragingen in beide richtingen op tot meer dan een half uur. Op de A16, A58 en A59 staan de gebruikelijke files in de avondspits. Hier vind je alle informatie over de situatie op de Brabantse wegen.

