Tekort vrachtwagenchauffeurs: komt je kerstpakket dit jaar op tijd?

Jasper Bijnen zoekt vrachtwagenchauffeurs. vergroot

Vrachtwagens genoeg, maar geen handjes om ze te besturen. Veel logistiek bedrijven hebben een tekort aan chauffeurs. Van den Heuvel Logistiek in Uden probeert het personeel nu onder meer in het buitenland te halen.

Malini Witlox Geschreven door

Bij het bedrijf dat zowel bij bedrijven als bij particulieren goederen aflevert, werken 170 chauffeurs. Er zijn momenteel vijftien vacatures, vertelt directeur Jasper Bijnen. In het warehouse staan de dozen klaar die bezorgd moeten worden. Dat gaat vandaag niet allemaal gebeuren. "Normaal leveren we binnen 24 uur, nu is dat, ook door de herfstvakantie, 48 uur. We hebben vijftien vrachtwagens stil staan door het tekort aan personeel." Het bedrijf bezorgt duizenden kerstpakketten bij bedrijven. "Die gaan we nu al uitleveren, maar dan nog kan ik niet garanderen dat alles met kerst afgeleverd is."

Roy Blom vindt dat de mooiste baan in de wereld heeft. vergroot

Vrachtwagenchauffeur Roy Blom heeft er net een lange werkdag op zitten. Hij snapt niet dat er zo weinig mensen voor een baan op de weg kiezen. "Dat is jammer. Het is geweldig werk, je hebt ontzettend veel vrijheid en mag je dag zelf indelen", vertelt hij. "Sommige mensen vinden het werk te zwaar, maar ik ervaar het zelf niet zo. En bij drukte op de weg, gewoon rustig blijven. Op zo'n grote auto rijden is echt fantastisch."

"We hebben noodgedwongen een klantenstop ingevoerd."

Hij wil niet anders en dat soort mensen zoekt Bijnen meer. "We hebben nu noodgedwongen zelfs een tijdje geleden een klantenstop ingevoerd. Dat is zonde natuurlijk, zoiets kost geld. En we kunnen niet groeien. Ik zoek nu ook personeel in het buitenland dat we voor de binnenlandse distributie inzetten, al spreken die geen Nederlands. En we leiden zelf mensen op, die een autorijbewijs hebben." Het vak heeft soms een slecht imago - zwaar werk, lange dagen - maar de chauffeurs hoeven niet bang te zijn voor een slecht bestaan. "Ze mogen zelfs zeggen in welke vrachtwagen ze willen rijden, dan regelen we dat."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.