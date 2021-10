Vrijgelaten gevangene al snel weer achter slot en grendel

De PI in Vught (Foto: Archief). vergroot

Een vrijgelaten gevangene van de PI Vught heeft vrijdagavond niet lang van zijn vrijheid kunnen genieten. De man was destijds veroordeeld door de rechtbank in het arrondissement Utrecht. Vrijdagavond was de man op weg naar de uitgang van de gevangenis in Vught. Daar wachtte hem niet de vrijheid maar een cordon agenten die hem opnieuw aanhield.

Reden voor zijn aanhouding was het overtreden van de voorwaarden van zijn vrijlating. Hij had tijdens zijn gevangenisstraf hulpprogramma's moeten volgen, maar dat had hij niet gedaan. Welke programma's dat zijn is onduidelijk. De gedetineerde zit nu vast in de politiecel. Maandag moet hij voor de rechter-commissaris die moet bepalen hoe het nu verder gaat.

