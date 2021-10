FC Den Bosch te sterk voor Jong FC Utrecht

Mohamed Barté (FC Den Bosch) viert zijn doelpunt (Foto: Orange Pictures). vergroot

FC Den Bosch heeft in Keuken Kampioen Divisie met 2-1 gewonnen van Jong FC Utrecht. De Bosschenaren gingen met een 2-0 voorsprong de rust in. In de slotfase van de wedstrijd kwamen de bezoekers nog dichtbij, maar de ploeg van trainer Jack de Gier hield stand.

FC Den Bosch had in de eerste helft het betere van het spel. Halverwege kwamen de Bosschenaren dan ook verdiend op voorsprong. Roy Kuijpers scoorde voor de thuisploeg. In de blessuretijd van de eerste helft vergrootte Mohamed Berté de voorsprong naar 2-0. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd kwam Jong FC Utrecht terug in de wedstrijd. Invaller Ayman Sellouf maakte de aansluitingstreffer. In de slotfase werd het nog spannend, maar de Bossche doelman Van der Steen voorkwam met een fraaie redding dat Jong FC Utrecht op gelijke hoogte kwam.

