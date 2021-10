Zwaargewonde fietser gevonden in Mierlo, onduidelijk wat er is gebeurd

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision vergroot

Op de Geldropseweg in Mierlo is vrijdagavond een zwaargewonde fietser gevonden. Een scooterrijder heeft de man gevonden en waarschuwde de hulpdiensten. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen voor medische assistentie. Het slachtoffer is met de ambulance naar het Van der Valk Eindhoven gebracht, waar de helikopter was geland. Hoe het met slachtoffer gaat is onbekend.

