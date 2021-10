Automobilist zwaargewond bij botsing in Goirle: 'Hij lag naast de auto'

Een automobilist is vrijdagnacht zwaargewond geraakt nadat hij met zijn auto van de Turnhoutsebaan in Goirle raakte en tegen een boom langs de weg reed.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor drie. De bestuurder kwam uit de richting Goirle en reed richting de Belgische grens toen het mis ging.

Ziekenhuis

Een vrachtwagenchauffeur die de gecrashte auto zag, waarschuwde de hulpdiensten. "Het slachtoffer lag naast zijn auto", laat een correspondent weten.

De automobilist is naar een ziekenhuis gebracht.

Omgeving afgezocht

Omdat het onduidelijk was of de bestuurder alleen in de auto zat, hebben agenten samen met de brandweer de omgeving afgezocht, maar daar werd niemand gevonden.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.