Fynn (6) bezorgt politie verloren pet, al vindt hij dat wel beetje spannend

Een beetje spannend vond hij het wel. De 6-jarige Fynn vond tijdens zijn vakantie een echte politiepet. Vrijdag kwam hij die terugbrengen bij de politie in Bergen op Zoom. Een van de agenten bleek die pet verloren te zijn.

Op Facebook wordt Fynn nogmaals bedankt voor het terugbrengen van de politiepet. "Ondanks dat je het spannend vond om langs te komen, vond ik je echt een heel stoere vent!", laat een van de agenten weten.

Bevorderd tot hulpagent

Als bedankje heeft de politie Fynn bevorderd tot echte hulpagent, met bijbehorende pet en goodies. "Fynn wil later ook bij ons komen werken, dus heb ik afgesproken dat we over twaalf jaar heel graag zijn sollicitatie zien verschijnen."

Ook juf Karlijn is trots op haar leerling en belooft de foto van stoere Fynn met de agent volgende week in haar klas te laten zien.

'Hij heeft wat te vertellen na de vakantie'

Een uitstekend idee, volgens de agent. "Dit is ook precies wat ik tegen Fynn zei. Hij heeft wat te vertellen als hij na de vakantie weer op school komt! Een mooi onderwerp om met onze jongste fans te bespreken."