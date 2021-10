Stevige buien op komst: 'Dit weekend heb je vaak je paraplu nodig'

"We moeten dit weekend even door de zure appel heen bijten", vertelde Diana Woei van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma 'Weekend!' op Omroep Brabant. We krijgen zowel zaterdag als zondag te maken met bewolking en regen.

Ze verwacht dat het pas later in de middag wat droger zal worden, vanuit het westen. "Maar helemaal droog wordt het pas zaterdagavond en -nacht."

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de wintertijd in.

"Als de zon vervolgens opkomt - om halfacht in plaats van halfnegen - ziet het er zondagochtend fraai uit", vertelde Diana. "Met geregeld zonneschijn. Er zijn dan wel wat hoge sluierwolken. Die bewolking wordt in de loop van de dag wat dikker en ik verwacht in de tweede helft van de middag en in de avond stevige buien vanuit het westen. Die brengen dan meer regen met zich mee dan zaterdag, maar dan in kortere tijd."

In een tijdsbestek van twee tot drie uur kan dan tien tot vijftien millimeter regen vallen. "Terwijl er deze zaterdag drie tot vijf millimeter valt over heel de dag. Dus ook zondag heb je een paraplu nodig. Maar voordat deze buien arriveren, is het nog wel aangenaam qua temperatuur met 16 of 17 graden."