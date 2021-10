Brug bij Grave dit weekend dicht door werkzaamheden

De John S. Thompsonbrug bij Grave is dit weekend afgesloten voor auto- en vrachtverkeer vanwege werkzaamheden. De brug wordt onder meer opnieuw geschilderd.

Dit weekend wordt een overkapping verplaatst die het mogelijk maakt de grootste boog van de brug te schilderen.

De brug over de Maas tussen Grave en Nederasselt is van zaterdag acht uur 's avonds tot maandagochtend vijf uur ’s ochtends in beide rijrichtingen dicht. Fietsers kunnen er onder begeleiding wel door. De te volgen omleiding wordt ter plaatse aangegeven.