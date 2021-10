Spitsen Zahavi en Vinícius helpen PSV langs FC Twente in doelpuntrijk duel

Ontlading bij Carlos Vinícius (Foto: ANP) vergroot

PSV heeft de thuiswedstrijd met FC Twente winnend afgesloten. In een doelpuntrijk duel stond er na negentig minuten 5-2 op het scorebord. Ondanks dat de uitslag anders doet vermoeden hadden de Eindhovenaren het niet makkelijk.

Er stonden dertien minuten op de klok toen Joël Drommel wederom een bal uit het net moest halen. Een beeld dat dit seizoen te vaak te zien is bij PSV. De Eindhovenaren kregen voor zaterdag al zeventien tegentreffers. Maar drie ploegen in de Eredivisie kregen meer goals tegen. Dit keer was het Michel Vlap die ontsnapte uit de dekking en vrij stond voor de PSV-goalie. De middenvelder faalde niet en zette de bezoekers op voorsprong. Voor PSV de achtste eredivisiewedstrijd op rij waarin het thuis een tegengoal kreeg. Dat gebeurde niet meer sinds 1969. Snelle reactie

PSV, dat niet fel begon aan de wedstrijd, was wakker geschud door de openingstreffer. Nog geen minuut na de 0-1 was het alweer gelijk. Yorbe Vertessen schoot op aangeven van Marco van Ginkel de bal in de lange hoek langs de Twente-doelman. Na een klein halfuur spelen nam PSV ook de leiding in de wedstrijd. Het was Eran Zahavi die na ruim een maand weer wist te scoren. De aanvaller stond voor de gelegenheid op linksbuiten. De Israëliër wist een voorzet van Jordan Teze, die een basisplaats had ten koste van Philipp Mwene, tot goal te verwerken.

Naast Teze en Vertessen had PSV-trainer Roger Schmidt meer wijzigingen in petto. Er was ook een basisplaats voor Armando Obispo waardoor Olivier Boscagli naar het middenveld schoof. Voorin bleef Carlos Vinícius staan. Tandem Teze-Vertessen

Na de voorsprong van PSV ging het tempo in de wedstrijd omlaag. Maar vlak voor rust werd het publiek en PSV wederom wakker geschud. Een waanzinnig schot van Ramiz Zerrouki ging van grote afstand in de kruising. Het zorgde voor een 2-2 ruststand en een fluitconcert vanaf de tribune. Na rust ging het duidelijk beter bij PSV. Vooral de rechterkant met Teze en Vertessen liep erg goed. Een combinatie van de twee jeugdspelers van PSV leidde al tot de 2-1. Ook na rust waren ze succesvol, Vertessen gaf de bal aan Teze die voorgaf op Vinícius. Via de kluts kwam de bal terug bij de Belg die PSV terug op voorsprong zette. Vinícius is los

Waar Vinícius er bij de 3-2 nog knullig uitzag was hij vijf minuten later wel succesvol. Een rebound kwam recht voor de voeten van de Braziliaanse spits die de bal eenvoudig kon binnenwerken. Wat volgde was een flinke ontlading. Het was zijn eerste doelpunt voor PSV.

Daarmee was het feest voor Vinícius en PSV nog niet compleet want een halfuur voor tijd werd de wedstrijd beslist door de Brazilaan. Hij omspeelde doelman Jeffrey de Lange en tekende voor de eindstand van 5-2. Een prettige overwinning voor PSV dat zich revancheerde van een horrorweek. Toch zullen de zorgen in Eindhoven nog niet zijn verdwenen. Vooral verdedigend is het lek nog niet boven. Aanstaande donderdag wacht voor PSV de cruciale ontmoeting met AS Monaco in de Europa League.

