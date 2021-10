Woonprotest in Tilburg: 'Woningen voor mensen, niet voor winst'

Foto: Ilse Schoenmakers vergroot

Betere woonomstandigheden, meer sociale huurwoningen en minder macht bij huurbazen. Dat is een greep uit de speerpunten van Woningnood Tilburg. Zij hielden zaterdagmiddag een demonstratie in Tilburg, in navolging van de woonprotesten in Amsterdam. Zo'n driehonderd man kwam op de demonstratie af. "Woningen voor mensen, niet voor winst!"

Een groep krakers, leden van politieke partijen en andere Tilburgers die zich zorgen maken om de woningnood verzamelden zich in de Muzentuin. Verschillende sprekers namen het woord en deelden hun verhaal. Een van hen was Leanne. De Amerikaanse kwam voor de liefde naar Nederland, maar na 22 jaar verbrak haar man de relatie. "Toen begon mijn nachtmerrie", vertelde ze. Een woning vinden was lastig, omdat ze zich niet eerder bij een woningbouwvereniging had ingeschreven.

"Ze is 55 jaar en woonde met negen studenten in huis."

Inmiddels heeft ze een eigen woning, maar dat lukte pas nadat haar huidige vriend het contract mee ondertekende. Ook vertelde ze over haar buurvrouw: "Ze is 55 jaar en woonde een jaar met negen studenten in huis." Na Leanne deden ook andere aanwezigen hun verhaal. Zo stapte een vrouw naar voren die vertelde dat ze tien jaar lang in studentenwoningen heeft gewoond. Een man vertelde hoe hij het heft zelf in handen nam om meer woonruimte te creëren, maar van de bank mocht hij zijn opgeknapte zolderkamer niet verhuren. En ook de boodschap van de krakers was duidelijk: "Kraken is een effectieve methode om de woningnood aan te pakken." Daarna verliet de groep de Muzentuin om een ronde door een wijk naast het centrum te maken.

