112-nieuws:: automobilist schiet van afrit A2 Veghel

07.39

Een automobilist is zondagochtend op de A2 van de afrit Veghel geschoten. Dit gebeurde rond halfacht. De auto schoot vervolgens van het talud en eindigde op zijn kant in een greppel. De bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Vanwege het ongeluk was de afrit drie kwartier lang afgesloten, sinds kwart over acht is een rijstrook weer vrijgegeven.