Vliegverkeer op Eindhoven Airport weer hervat na problemen in verkeerstoren

Drukte in Eindhoven Airport (foto: Noël van Hooft). vergroot

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport was tot zondagochtend halfelf verstoord, door technische problemen bij de lokale verkeerstoren. Passagiers van de vlucht van Ibiza naar Eindhoven, die vanwege deze problemen een stuk later vertrokken, kregen te horen dat de problemen veroorzaakt zouden zijn doordat de computer in de verkeerstoren op hol sloeg door het ingaan van de wintertijd.

Peter de Bekker & Mariélle Bijlmakers Geschreven door

Eindhoven Airport waarschuwde vanwege de technische problemen voor vertragingen en annuleringen van vluchten. Eerste vluchten vertrekken weer

De vluchten van tien uur zondagochtend vanuit het Italiaanse Rome en van tien voor elf vanuit het Spaanse Malaga werden vervolgens omgeleid naar het Duitse Weeze. Andere vluchten werden omgeleid naar Maastricht en Rotterdam. Om halfelf werd het vliegverkeer weer hervat. Hoe de technische problemen in de verkeerstoren ontstonden, is niet bekendgemaakt. Maar passagiers op de vlucht van Ibiza naar Eindhoven, die ook last hadden van de technische malheur in Eindhoven, kregen van hun piloot te horen dat de problemen veroorzaakt zouden zijn doordat de computer in de verkeerstoren op hol sloeg na het ingaan van de wintertijd.

Drukte bij de bussen op Eindhoven Airport (foto: René van Hoof). vergroot

De problemen op Eindhoven Airport leverden reizigers flink wat overlast op (foto: René van Hoof). vergroot

