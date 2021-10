Zeearend Homer is vermist: 'Ze ziet slecht en overleeft zelfstandig niet'

Topvogel Roofvogelpark in Diessen maakt zich zorgen over zeearend Homer (foto: Facebook Topvogel Roofvogelpark). vergroot

De Amerikaanse zeearend Homer van het Topvogel Roofvogelpark in Diessen is vermist. "Onze geliefde, klunzige mopperkont is na een plotselinge windvlaag weggevlogen", laat Jens van Kemenade weten. Hij maakt zich grote zorgen. "Ze is slechtziend en zal niet zelfstandig overleven!"

Jens roept mensen op Facebook op om, wanneer ze Homer zien, meteen hem te bellen. "Ze is niet gevaarlijk, ook niet voor huisdieren. Zolang je haar maar niet probeert te vangen en afstand houdt."

"Ze vloog nooit verder dan een paar honderd meter."

Hij vermoedt dat de vogel zich nog in de buurt bevindt. "Vermoedelijk dichtbij Baarschot, tussen Esbeek en Westelbeers." Jens vreest dat de zeearend niet zelf de weg naar het park kan terugvinden. "Homer is nooit verder gevlogen dan een paar honderd meter, dus ze kent de weg niet. Ook zelfstandig jagen zal haar niet lukken."

"Ze zit bij voorkeur op de grond."

Homer is te herkennen aan haar witte kop en witte staart. Ze heeft een spanwijdte van 2,20 meter. "Ze zit bij voorkeur op de grond of op lage zitplaatsen in het open veld. Bij harde wind vaak vlak tegen een bosrand of een gebouw."

Homer is vermist (foto: Facebook Topvogel Roofvogelpark in Diessen). vergroot

