RKC-vrienden ranken broodjes in alle eredivisiestadions: 'Niet te hachelen'

Als echte RKC-fans reizen Jesper, Mateusz en Roel (alle drie 21 jaar) door het hele land hun club achterna. Om te supporteren en... broodjes te testen. Als ware culinair recensenten vertellen zij de volgers van hun kanaal Eredivisiebroodje in welke stadions je beter wel of juist niet iets moet bestellen. 'Een goed broodje kan een waardeloze 0-0 nog redden.'

"Het is een uit de hand gelopen grap", lacht Jesper. "We komen vanaf ons vijftiende al bij RKC en we hebben altijd honger, dus het werd traditie om dan ook iets lekkers te halen. Op een gegeven moment zei iemand tegen ons: 'Daar zou je eigenlijk wat mee moeten doen.'"

Zo ontstond een jaar of drie geleden het Instagram-kanaal Eredivisiebroodje. Mateusz: "In ieder stadion waar we komen, bestellen we een broodje en daar schrijven we dan een review over. Aan de hand van het eindcijfer ranken we zo alle clubs. Gewoon als grap voor wat vrienden."

Toch begint het inmiddels wat uit de hand te lopen. "We krijgen een steeds grotere groep vaste volgers en voor corona was er zelfs een bedrijf dat met ons samen wilde gaan werken. Dat is toen helaas niet meer doorgegaan."