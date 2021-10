Ook komende week heb je je paraplu geregeld nodig: 'En een dikke jas'

Een paar pittige buien trekken zondagmiddag over de provincie. En ook komende week gaat het regenen, vertelde Diana Woei van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant.

Deze zondag begon nog prachtig, met op veel plaatsen zonneschijn tussen de hoge sluierwolken door. "Ik zag toen ik wakker werd al het ochtendrood", vertelde Diana. "Dat betekent dus: water in de sloot. Maar voordat die buien arriveren, kan het zomaar 15 of 16 graden worden. Dat is vrij zacht voor eind oktober." De wind waait daarbij matig vanuit het zuiden.

'Flinke plensbuien'

Diana verwacht dat de pittige buien die in aantocht zijn pas later in de middag vanuit het westen over de provincie zullen trekken. "Ik verwacht die rond drie uur in de omgeving van Breda en later in de regio's Eindhoven en Den Bosch. Vervolgens trekken ze geleidelijk naar het oosten weg en is het in de tweede helft van de avond en 's nacht weer droog."

Ze verwacht dat deze buien meer neerslag met zich meebrengen dan de elf millimeter die zaterdag op sommige plekken over de gehele dag viel. Diana spreekt van 'flinke plensbuien'.

Paraplu

"Ook komende week is het tamelijk wisselvallig", vertelde Diana. "Net zoals deze zondag begint de maandag droog met zo nu en dan zonneschijn en kan 's middags een enkele bui ontstaan. Ik verwacht echter niet zulke plensbuien als zondagmiddag. Ook dinsdag en woensdag heb je je paraplu soms nodig. Maar wat opvalt, is de temperatuur. Je hebt komende een dikke jas nodig, want het wordt op maandag en dinsdag hooguit 12 of 13 graden en woensdag maximaal elf graden."