Depla wil actie tegen hooligans: 'Sommige supporters zijn net valse honden'

Burgemeester Paul Depla van Breda doet een oproep om een vuist te maken tegen voetbalhooligans. "Het is niet meer uit te leggen. Een paar idioten maken de mooiste sport van het land kapot. Sta op tegen die gasten", aldus Depla in het radioprogramma De Zuidtribune van Omroep Brabant.

Het was dit weekend weer raak langs de voetbalvelden. MVV-Roda is gestaakt, Excelsior-Eindhoven werd stilgelegd, de directeur van Feyenoord bedreigd, het gaat zelfs mis in het amateurvoetbal. Zogenaamde voetbalsupporters die de boel verstieren en kapot maken. De burgemeester en voetbalfan van Breda is het meer dan zat.

"Je schaamt je toch bijna als je ziet wat voor politie-inzet nodig is bij een voetbalwedstrijd? Hoe relschoppers het voor iedereen die van voetbal houdt het zo verpesten. Het ging lange tijd goed, maar de afgelopen anderhalf jaar gaat het weer mis. Waar dat aan ligt? Men spreekt van een nieuwe generatie hooligans die opgekomen is. Je hebt het idee dat mensen er te makkelijk mee wegkomen". Depla steekt de hand in eigen boezem. Bij NAC in de eigen stad Breda is het ook wel eens misgegaan. "Van tevoren zijn er goedbedoelde sfeeracties waar de emoties oplopen en als het dan misgaat, lijkt alles gerechtvaardigd. We hebben goed contact met supporters, maar helaas is er ook een aantal kwaadwillenden dat het voor de anderen verpest."

"Sommige harde kern-supporters zijn net valse honden. Je denkt dat je ze een tijdje in bedwang hebt, dat ze lekker naast je lopen, maar op het moment dat ze bijten, heb je het nakijken. Dat betekent dat je stevig moet optreden." "Supporters en clubs moeten gezamenlijk opstaan en zeggen dat deze gasten niet thuishoren in een stadion. Ik heb verbaasd gekeken naar spandoeken bij NEC-Vitesse. Posters waarop iemand met een pistool op Vitesse-supporters schiet. Een stadionspeaker die het woord Vitesse niet uit wil spreken, dat soort flauwekul. Mensen: hou ermee op."

Volgens Depla is het tijd voor stevige maatregelen die de clubs zwaar benadelen. Zo zou er een digitale meldplicht moeten komen voor mensen met een stadionverbod. Clubs die de veiligheid niet in orde hebben en waar steeds vuurwerk binnenkomt, zouden drie of zes punten in mindering moeten krijgen. "De UEFA laat een supportersvak gewoon twee wedstrijden leeg als er antisemitische spreekkoren zijn geweest. Laten wij in Nederland dat soort maatregelen ook nemen", stelt Depla voor. Maandag komen burgemeesters, het Openbaar Ministerie, politie en de voetbalbond KNVB bij elkaar. "Dan gaan we het hier verder over hebben. Iedereen is het zat. Het is niet meer uit te leggen. Een paar idioten maken de mooiste sport van het land kapot. Sta op tegen die gasten."

