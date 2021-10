Psycholoog wil andere euthanasiewet: 'Desnoods er de gevangenis voor in'

Psycholoog Wim van Dijk in KRAAK. vergroot

Psycholoog Wim van Dijk uit Den Bosch heeft met meer dan honderd mensen gesprekken gevoerd over hulp bij zelfdoding. Justitie verdenkt hem ervan dat hij mensen geholpen heeft uit het leven te stappen en vervolgt hem hiervoor. In de Omroep Brabant-talkshow KRAAK. vertelde hij zondag hoe ver hij wil gaan in zijn strijd voor een nieuwe euthanasiewet.

Van Dijk (78) brengt zijn oude dag bepaald niet rustig luierend door. "Ik ben psycholoog. Als ik lijden zie, wil ik daar iets aan doen. Ik ga het tot de Hoge Raad uitvechten en wil er desnoods voor de gevangenis in", zegt Van Dijk strijdbaar. "Dit ter nagedachtenis aan mijn vrouw en alle tienduizenden die zo smartelijk zijn overleden. Ik ga door", zegt Van Dijk strijdbaar.

"Dan wordt het tien over twaalf en is het te laat"

De laatste levensjaren van zijn vrouw zijn de belangrijkste reden waarom hij de wet wil veranderen. Zijn kreeg Alzheimer en wilde niet naar een verzorgingsinstelling. Door een val brak ze haar heup en kwam ze er tocht terecht. Van Dijk raakt geëmotioneerd als hij terugdenkt aan die tijd. "Op één minuut voor twaalf moet je tegen iemand die je intens liefhebt zeggen dat het tijd is om te sterven. Wat een waanzin. Dan wordt het tien minuten over twaalf en zegt de arts dat het te laat is." Iemand moet nog wilsbekwaam zijn om een beslissing over het levenseinde te nemen. "Wat een waanzin dat iemand in de laatste fase van Alzheimer moet zeggen: 'Ik vind dat ik nu dood zou moeten'. Wat een flauwekul", dringt Van Dijk aan.

"Verander de euthanasiewet en het is klaar"

"Het is zo simpel op te lossen. Verander die euthanasiewet. Haal die zorgvuldigheidseisen eruit, bepaal dat een arts en een gekwalificeerde levenseindebegeleider hulp mogen geven en het is klaar." Alex S. uit Eindhoven stond deze week terecht voor het verkopen van zelfmoordpoeder via Marktplaats. Van Dijk wordt met hem vergeleken, maar hij is er niet voor om mensen zomaar een laatstewilmiddel te geven. "Het moet niet naast de hagelslag in een keukenkastje staan. Laat het bij de arts die het middel geeft. Dan hoeft justitie zich er ook niet meer mee te bemoeien." LEES OOK: Psycholoog (78) die zelfdodingsmiddel verkocht haalt duizenden euro's op

