Tilburger aangehouden voor schoppen en slaan van agenten

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een man van 19 jaar uit Tilburg opgepakt, die in het centrum van Tilburg agenten heeft geschopt en geslagen.

Agenten zagen de man rond kwart voor één op de Heuvel in TIlburg. Hij gedroeg zich recalcitrant toen agenten vroegen wat hij op de Heuvelring deed, daar was op dat moment een conflict gaande. De verdachte sloeg een agent en werd in de boeien geslagen. Zelfs met de handboeien om bleef hij zich verzetten.

Hij weigerde in de auto te stappen, schold de agenten uit en wist hen zelfs te schoppen. Hij bracht daarop de nacht in de cel door.