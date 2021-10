RKC mist te veel kansen en verliest na een maand weer eens

RKC-speler Jens Odgaard in duel met Cambuur-speler Alex Bangura vergroot

RKC is er niet in geslaagd de goede reeks voort te zetten. Thuis tegen Cambuur ging de ploeg van RKC-trainer Joseph Oosting met 1-0 onderuit. De nederlaag had de ploeg aan zichzelf te wijten door ongelooflijk veel kansen te missen.

In de wetenschap dat beide ploegen geweldige zaken konden doen in de strijd tegen degradatie begonnen RKC en SC Cambuur zondagmiddag aan de wedstrijd. Waar er dan vaak een wedstrijd ontstaat waarin de twee elftallen bang zijn om te verliezen, was dat nu niet het geval. Er waren in de eerste helft heel veel mogelijkheden aan beide kanten. Maar de grootste mogelijkheid was er al na tien minuten. Dario van den Buijs beging een overtreding in het zestienmetergebied waardoor de bal terecht op de stip ging. Penalty voor Cambuur. Toch ging de aandacht in eerste instantie uit naar Van den Buijs. De verdediger rende van het veld af. Tijdens zijn sliding was zijn arm uit de kom gegaan. De arts kreeg de arm niet meer terug waardoor hij naar het ziekenhuis moest. De penalty bleef desalniettemin staan. Robin Maulun kreeg de kans om de uitploeg op voorsprong te zetten, maar het was doelman Etienne Vaessen die zijn moment pakte en de penalty heel knap wist te keren. Slordigheid troef

Dat het een degradatiekraker was, was wel terug te zien aan het niveau van de wedstrijd. Over en weer werd de bal eenvoudig ingeleverd. Het leidde tot een hoop kansen in de wedstrijd. Maar waar de passes slordig waren, gingen beide ploegen ook slordig om met de kansen. Bij rust stond het nog 0-0 maar had het net zo goed 2-2 kunnen staan. Inmiddels was het ook steeds harder gaan regenen in Waalwijk, iets wat het spel niet ten goede kwam. Er werd meer op de lange bal gespeeld en ook het veld werd zwaarder om te bespelen.

RKC mist, Cambuur scoort

Toch bleven er kansen komen in de tweede helft. Melle Meulensteen kreeg uit een corner een uitgelezen mogelijkheid om RKC op voorsprong te koppen maar stuitte op doelman Sonny Stevens. Het was de zoveelste kans die de Waalwijkers onbenut lieten. Aan de andere kant was de eerste kans van de Leeuwarders in de tweede helft wel raak. Issa Kallon liep een voorzet vanaf de rechterkant binnen na slordig, want ook dat bleef het, balverlies van Jens Odgaard. Slotoffensief mislukt

RKC had nog een klein halfuur om iets terug te doen. Maar wat de ploeg ook deed, de bal mocht er niet in. Odgaard kreeg de grootste mogelijkheid, maar zijn kopbal belandde op de lat. Het bleef in Waalwijk bij één doelpunt waardoor RKC weer eens verloor. Dat was immers alweer een maand geleden. Ondanks de nederlaag is er nog geen vuiltje aan de lucht. De Waalwijkers blijven staan op een veilige veertiende plek. Wel is de voorsprong op een degradatieplek maar één puntje. Volgende week wacht een uitwedstrijd tegen FC Groningen

