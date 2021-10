Willem II gaat in stromende regen pijnlijk hard onderuit bij FC Utrecht

Willem II heeft de bekerkater van afgelopen donderdag niet weg kunnen spoelen met een overwinning in de Eredivisie. Op bezoek bij FC Utrecht ging de ploeg van trainer Fred Grim met maar liefst 5-1 onderuit.

Tussen de bekernederlaag op bezoek bij RKC Waalwijk en het duel in Utrecht zat niet veel tijd. Dus was er voor Willem II ook geen tijd om bij de pakken neer te zitten. Een goed gesprek op vrijdag, daar bleef het bij. Daarna moest en ging de focus meteen op FC Utrecht. Willem II speelde in de Domstad een stuk beter dan tegen RKC, maar het was niet genoeg voor een goed resultaat.

Binnen tien minuten keek Willem II al tegen een achterstand aan. De bal leek over de achterlijn te gaan, maar was toch ineens voor het doel van Timon Wellenreuther te vinden. Bart Ramselaar kreeg die bal vervolgens voor zijn voeten. Hij twijfelde niet en schoot raak.

Een kwartier later zette hij zijn naam nog een keer op het scorebord. De middenvelder was toen het eindstation van een razendsnelle uitbraak. In de buurt van de cornervlag op de helft van FC Utrecht verloor Driess Saddiki de bal, een paar tellen later schoot Ramselaar zijn ploeg op een 2-0 voorsprong.

Willem II knokte om terug in de wedstrijd te komen. Dat lukte tien minuten voor rust via Kwasi Wriedt. Dit keer was het juist een snelle uitbraak waaruit de Tilburgse ploeg trefzeker was. Ché Nunnely stuurde Wriedt met een steekbal weg, de spits nam de bal goed mee en schoot vervolgens raak: 2-1.

Op het moment dat Willem II echt op jacht leek te gaan naar de gelijkmaker, waarbij het via linksback Derrick Köhn de paal raakte, was het FC Utrecht dat de voorsprong weer naar twee doelpunten wist te tillen. En weer was het Ramselaar die de bal in het doel liet verdwijnen. In de stromende regen kregen de bijna zevenhonderd meegereisde supporters nog een extra tikjes te verwerken. Kort voor tijd werd het via invaller Mohamed Mallahi ook nog 5-1, terwijl Joris van Overeem in blessuretijd de 5-1 nog wist te maken.

Door de nederlaag blijft Willem II zonder overwinning in oktober. Naast de bekernederlaag werd er begin deze maand ook verloren op bezoek bij Heracles Almelo. Tegen FC Twente en Fortuna Sittard kwam het niet verder dan een gelijkspel. Door die twee punten staat de teller nu op achttien punten uit elf wedstrijden, daarmee staan de Tricolores op de zesde plaats in de Eredivisie.