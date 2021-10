Happy Halloween namens Snollebollekes

Foto: Rob Kemps (Snollebollekes) vergroot

Of je nu wel of niet een uitgeholde pompoen met enge grimas en brandend waxinelichtje in de voortuin hebt staan, Rob Kemps alias Snollebollekes wenst je met een simpele doch doeltreffende tweet hoe dan ook een vrolijk Halloween.

Geen spookhuis waar je van schrik van links naar rechts gaat in de voortuin van de populaire feestzanger, tenminste niet voor zover wij weten. Wel even aandacht voor de uit Amerika overgewaaide dag der enge dingen in de Twitter-tijdlijn van Snollebollekes.



Het filmpje is kort maar krachtig. Ach, kijk zelf maar.

