Jongeren met wapen overvallen friettent Knegsel, gemaskerde dader gevlucht

Een groepje jonge overvallers heeft zondagavond rond negenen toegeslagen bij cafetaria De Weefkamer in Knegsel. In elk geval een van de daders had een wapen bij zich, zo werd bij de politie gemeld.

Een politiewoordvoerder laat weten dat vermoedelijk zo'n vijf jongeren bij de overval betrokken waren. Twee van hen gingen daadwerkelijk de friettent binnen. Een van de overvallers had een masker op en ging er op de fiets vandoor. Volgens de politie sloegen de jongeren op de vlucht zonder iets buit te maken. De politie zoekt de daders en doet buurtonderzoek. Er wordt in een Burgernetbericht op Twitter in hoofdletters gemeld niet zelf actie te ondernemen maar het alarmnummer te bellen.

