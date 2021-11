Hond van Richard aangevallen tijdens uitlaten: 'Hij krijste het uit'

De hond had meerdere verwondingen vergroot

"Ze kwamen als een raket op mijn hond af. Er was geen houden meer aan. Mijn hond werd flink gebeten." De op dat moment aangelijnde Jack Russel van Richard werd afgelopen vrijdagavond tijdens het uitlaatrondje langs de beek Aa of Weerijs in Breda aangevallen door twee loslopende honden. "Hij krijste het uit."

Het baasje van de loslopende honden dook op z'n dieren. "Dat was heel wat duw- en trekwerk met zijn eigen honden. Uiteindelijk zijn ze door drie omstanders weggetrokken. Ik kon niet goed zien wat voor soort honden het waren. Ik denk Amerikaanse Bully's. Het was al donker en ik had alleen maar oog voor mijn eigen hond."

"De man met auto was de redding voor mijn hond, anders wij hij er niet meer."

Toen Richard zijn hond weer in zijn armen had, is hij richting de Dr. Struyckenstraat gelopen. "Daar ben ik in elkaar gezakt. Ik had totaal geen energie meer. Gelukkig was er een man die ons met zijn auto naar de dierenkliniek heeft gebracht. Dat was de redding van mijn hond, anders had hij het niet gehaald. Hij lag open en bloedde flink." Met de eigenaar van de loslopende honden heeft Richard geen contact meer gehad. "Ik ben naar hem op zoek. Het was een man met een bakfiets met twee lampen voorop."

"Mijn hond is mijn alles. Ik heb er alles aan gedaan om hem heelhuids weg te krijgen."

Met Richard en zijn hond gaat het inmiddels weer wat beter. "Hij eet en drinkt alweer. Maar hij heeft wel een flinke opdonder gehad. Hij loopt ook weer, al gaat het nog niet snel. Hij moet nog herstellen en is heel schichtig." Richard kwam zelf ook niet ongeschonden uit de strijd "Gekneusde dikke handen, schrammen, een wond op zijn knie en in zijn gezicht", somt hij op. "Ik was erg geschrokken. Mijn hond is mijn alles. ik heb er alles aan gedaan om hem daar heelhuids vandaan te krijgen." Deze week doet hij aangifte bij de politie. "Op zich zijn loslopende honden niet strafbaar. Loopt je hond los en je hebt hem niet onder controle dan is dat wel strafbaar. Ik denk dat het niet verantwoord is om deze honden los te laten lopen. Ik wil dat mijn kosten worden vergoed. Bij de dierenarts moest ik 450 euro afrekenen. Ook moet ik een nieuwe riem en een nieuw tuigje kopen."

