Film over het leven van Marco Kroon: 'We tonen ook zijn kwetsbare kant'

Na meerdere boeken komt er nu ook een film over het leven van militair Marco Kroon, met de titel ‘Onder Vuur’. De filmnaam heeft een dubbele betekenis, vertelt scenarioschrijver Alex van Galen uit Heeze. “In Afghanistan gebeurde het onder vuur nemen in zijn tijd als luitenant, maar in Nederland lag hij ook onder vuur”, wijst hij op de periode waarin Kroon meerdere malen in opspraak raakte.

Kroon kreeg in 2009 de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland. Oorspronkelijk was het dan ook de bedoeling zijn boek Danger Close te verfilmen, waarin alleen de gebeurtenissen van Kroon in Afghanistan terugkwamen. “Maar tijdens het schrijven van het script is er natuurlijk heel veel gebeurd met hem”, legt Van Galen uit.

De afgelopen jaren hebben regisseur Roel Reiné en scenarioschrijver Van Galen veel contact gehad met Kroon. Toch heeft de oorlogsveteraan het niet helemaal voor het zeggen gehad. “Want wij zijn de makers, wij bepalen de inhoud. Al willen we natuurlijk wel dat hij zich herkent in het verhaal omdat het over hem gaat.”

Kroon zelf vindt het volgens de scenarioschrijver ook belangrijk dat zijn kwetsbare, persoonlijke kant te zien is in de film. “Hij begrijpt dat we alle kanten van zijn leven tonen en dat maakt het voor ons ook interessant. Want als je hem alleen maar in zijn rol in het buitenland neerzet, geeft dat natuurlijk een ander beeld”, vertelt de Heezenaar, die eerder aan onder meer de hitfilm Michiel de Ruyter werkte.

De film wordt volgend jaar in de zomer opgenomen. Van Galen hoopt dat Onder Vuur begin 2023 in de bioscoop te zien is.